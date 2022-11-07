مواجهة مانشستر يونايتد؟ تشافي: القرعة تظلم برشلونة من جديد

تشافي يتحدث عن الوقوع ضد مانشستر يونايتد

كشف مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز عن وجهة نظره فيما يخص وقوع الفريق الكتالوني مع نادي مانشستر يونايتد في قرعة ملحق دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت القرعة قد أقيمت ظهر اليوم، وأسفرت عن قمة مبكرة في الدوري الأوروبي، حيث سيلعب البلوجرانا ضد الشياطين الحمر.

وعن ذلك قال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أوساسونا: "مرة أخرى لدينا المنافس الأكثر صعوبة، مانشستر يونايتد منافس عظيم، أسوأ ما يمكن أن نواجهه. سيتعين علينا التنافس بشكل جيد للغاية، لقد تحسنوا كثيرًا منذ وصول تين هاج".

وواصل: "سوف نتنافس ونحلل أداء مانشستر يونايد وسنحاول. إنه تحد ونحن نذهب من أجله. لم يفز النادي أبدًا ببطولة الدوري الأوروبي".

جدير بالذكر أن تشافي يستعد رفقة فريقه لمواجهة نادي أوساسونا يوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإسباني، في رحلة محاولة تحقيق الليجا هذا الموسم.