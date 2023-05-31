أخبار برشلونة اليوم: تحركات جادة من كل الأطراف في ملف ليونيل ميسي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للنادي الكتالوني في الميركاتو؟

يطمح أنصار برشلونة دائمًا في الحصول على أفضل المواهب من كل أنحاء العالم لأن سقف طموحات الفريق الكتالوني قد ارتفع بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وبعد موسم انتقالات صيفية صاخب مليء بالتحركات، سيكون برشلونة راغبًا في مواصلة تدعيم صفوفه.

ومن المرجح أن يواصل النادي الكتالوني مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 31 مايو 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي برشلونة في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2023

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023

قدم نادي برشلونة طلبًا خاصًا إلى ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان من شأنه تعطيل انتقاله إلى الهلال، قبل التحرك رسميًا من قبل البلوجرانا لضمه.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة طلب من نجم باريس سان جيرمان تأخير حسم المفاوضات مع الأطراف المهتمة بضمه حتى الثلاثاء المقبل، حيث قد يتم منح الضوء الأخضر لخطة النادي المالية من قبل رابطة الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

انتشرت صور خلال الـ24 ساعة الماضية تظهر وجود جوان لابورتا؛ رئيس نادي برشلونة الإسباني، في العاصمة السعودية "الرياض"، في زيارة مفاجئة، لم يكشف عنها قبل القيام بها.

زيارة رئيس البارسا للسعودية تأتي تزامنًا مع بعض المزاعم عن تهديده باللعب في الدوري السعودي حال إدانة ناديه في قضية "نيجريرا" الشهيرة.

لكن وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن لابورتا عقد عدة اجتماعات مع ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحديدًا يوم الإثنين الماضي، تخص مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسط التكهنات حول انتقاله إلى الهلال السعودي أو العودة إلى برشلونة، جاءت خطوة جديدة لتقلب الموازين تمامًا بخصوص مستقبل ليونيل ميسي.

النجم الأرجنتيني عقده ينتهي مع باريس في 30 يونيو المقبل، وكل المؤشرات كانت تؤكد أنه لن يستمر مع الفريق الفرنسي، ويريد الرحيل عن حديقة الأمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن وسط الحديث المحتدم حول مستقبله، ظهر ميسي في الفيديو الترويجي للقميص الجديد لباريس سان جيرمان للموسم المقبل، جنبًا إلى جنب مع كيليان مبابي وماركو فيراتي وباقي النجوم بالفريق.

من المتوقع أن يكون رحيل الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست عن صفوف برشلونة بشكل نهائي في الصيف المقبل، هذا الأمر يعني أن النادي الكتالوني عليه إيجاد نادٍ يحصل على لاعب أياكس السابق.

الظهير المعار إلى ميلان والذي لم يقدم الكثير برفقة الروسونيري، يجذب الأنظار في ألمانيا وتحديدًا من نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

هذا النادي هو أونيون برلين، الذي يطمح لرفع مستوى الجودة داخل تشكيلته، وقد يكون ديست حلًا مثاليًا بالنسبة له.