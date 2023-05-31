طلب خاص من برشلونة لميسي يُعطل انتقاله إلى الهلال السعودي!

تطورات جديدة في مستقبل ليونيل ميسي

قدم نادي برشلونة طلباً خاصاً إلى ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان من شأنه تعطيل انتقاله إلى الهلال، قبل التحرك رسميًا من قبل البلوجرانا لضمه.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة طلب من نجم باريس سان جيرمان تأخير حسم المفاوضات مع الأطراف المهتمة بضمه حتى الثلاثاء المقبل، حيث قد يتم منح الضوء الأخضر لخطة النادي المالية من قبل رابطة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن تقرر الليجا، في بداية الأسبوع المقبل ما إذا كانت خطة برشلونة المالية صالحة أم لا لمواجهة العمليات التجارية المقررة، بما في ذلك تعاقد مع ميسي، الذي سيصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الجاري.

برشلونة يأمل في هذه المبادرة من بطل كأس العالم 2022، حيث ستكون المهلة التقريبية لمدة أسبوع. وهذا هو الوقت الذي يراه النادي الكتالوني سيسمح بالحصول على موافقة لخطته المالية، ومن ثم إرسال عرضه الرسمي لاستعادة أيقونته من جديد.

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى التعاقد مع ميسي، يواجه نادي برشلونة جبهات أخرى في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وتشمل خطة الاستدامة المزيد من العمليات الرئيسية لتعزيز الفريق الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم.

بعد فوز الفريق بلقبي الدوري وكأس السوبر، التزمت إدارة برشلونة بتنفيذ جميع طلبات المدرب لتعزيز الفريق ومن بينها، إلى جانب الحصول على بديل بمستوى عالٍ لسيرجيو بوسكيتس، تأمل الإدارة في عودة ميسي.