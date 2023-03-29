أخبار برشلونة اليوم: أنسو فاتي حديث الساعة.. ورسالة تصعب عودة ميسي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تنتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني أمورًا كثيرًا من قبل النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بكل الوسائل.

وأثارت التصريحات التي تحدث بها بوري فاتي، والد أنسو فاتي لاعب برشلونة، الجدل الكبير في النادي الكتالوني، خصوصًا الجزء المتعلق بريال مدريد فيها وبدقائق مشاركة نجله، خصوصًا أنه لم يستبعد الرحيل عن البلوجرانا.

أيضًا لا يزال ملف إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى البلوجرانا الأكثر قوة بين الأروقة في الآونة الأخيرة.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 29 مارس 2023:

وسط كل العروض السعودية والأمريكية، خرج أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا اللاتينية والكاريبي لدعوة ليونيل ميسي لخوض تجربة مختلفة.

التكهنات مستمرة حول مستقبل النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان، بسبب تعثر المحادثات بخصوص التوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو القادم (طالع التفاصيل).

أشاد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني وماتيو أليماني المدير الرياضي بنجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي.

وحضر جوان لابورتا وماتيو أليماني،مساء اليوم إلى كينوتيكا بقصر الثقافة والعلوم في وارسو (بولندا) لدعم روبرت ليفاندوفسكي في عرض فيلمه الوثائقي "Unknown Lewandowski" والذي سيعرض يوم الجمعة القادمة على أمازون برايم (طالع التفاصيل).

فجر بوري فاتي، والد نجم برشلونة أنسو فاتي، تصريحات نارية لإذاعة "كادينا كوبي" تناول فيها الوضع الرياضي الذي يمر به نجله بين أروقة فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

بوري فاتي قال إنه مستاء كأب من الوضع الرياضي لنجله، والدقائق القليلة التي يحصل عليها، وإنه يعتبر كل شيء متاحًا "بما في ذلك وصول عرض من ريال مدريد رغم أن أنسو لن يريد الذهاب هناك ولا أريد أن أنقله إلى مكان لا يريده".. (طالع التفاصيل).

أجرى والد أنسو فاتي لاعب برشلونة مقابلة ساخنة بشأن وضع ابنه في النادي الكتالوني، حيث لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من إحداث أي تأثير في ملعب كامب نو هذا الموسم ولم يسجل أهدافًا في الدوري الإسباني منذ أكتوبر في فوز برشلونة بثلاثية على فياريال.

وورث فاتي قميص ليونيل ميسي صاحب القميص رقم 10 بعد رحيل الأرجنتيني المفاجئ في عام 2021، لكنه عانى منذ ذلك الحين من عدد من الإصابات الخطيرة ولم يتمكن بعد من العودة إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة، ويعتقد بوري فاتي أن نجله يستحق المزيد من دقائق اللعب ويشعر بالإحباط من طريقة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.. (طالع التفاصيل).