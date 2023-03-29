والد فاتي غاضبًا من برشلونة: ابني قد يرحل ولا يمكنني الحديث بالسوء عن ريال مدريد!

والد أنسو فاتي يريد من نجله الرحيل عن برشلونة في الصيف ووجهة مثيرة للجدل!

أجرى والد أنسو فاتي لاعب برشلونة مقابلة ساخنة بشأن وضع ابنه في النادي الكتالوني، حيث لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من إحداث أي تأثير في ملعب كامب نو هذا الموسم ولم يسجل أهدافًا في الدوري الإسباني منذ أكتوبر في فوز برشلونة بثلاثية على فياريال.

وورث فاتي قميص ليونيل ميسي صاحب القميص رقم 10 بعد رحيل الأرجنتيني المفاجئ في عام 2021، لكنه عانى منذ ذلك الحين من عدد من الإصابات الخطيرة ولم يتمكن بعد من العودة إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة، ويعتقد بوري فاتي أن نجله يستحق المزيد من دقائق اللعب ويشعر بالإحباط من طريقة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

وقال والد فاتي في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "بصفتي أبًا أنا غاضب، مثل أي أب لأن رؤية أنسو يلعب قليلًا يجعني غاضبًا أقول لهم إننا نستحق أكثر من ذلك بكثير نجلي عندما لعب قبل أن يصاب كان هناك ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان".

وأضاف: "يزعجني أنهم يمنحونه دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق، المهاجمون الموجودون هناك رائعون لكننا نتحدث عن أنسو فاتي، إنه لاعب دولي ليس مجرد فتى، لقد تأسس في لاماسيا إذا لم يحصل على دقائق لعب، فماذا ستعطيه؟ إنه يستحق أكثر من ذلك بكثير، نحن نتحدث عن اللاعب صاحب القميص رقم (10) في برشلونة".

وواصل: "أخبروني في برشلونة أنهم راهنوا كثيرًا على أنسو، عندما جلست مع وكيل أعماله جورج مينديش كان أول شيء قاله لي هو أن أنسو يريد البقاء وسيواصل اللعب لبرشلونة لكنني كأب اعتقدت خلاف ذلك، لكن فاتي يريد البقاء في كامب نو".

وأردف: "أفكر كثيرًا في إشبيلية بالعودة إلى المنزل، في الوقت الحالي لن أقدر عرضًا من مدريد لأن أنسو لن يقبله ولا يمكنني وضع فاتي في مكان لا يريد الذهاب إليه، لا أتحدث أبدًا عن ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد بالسوء لأنهما فريقان كبيران للغاية ولا تعرف أبدًا ما الذي سيأتي به العالم لك، لا تعرف أبدًا إلى أين سيأخذك الوقت".

يذكر أن فاتي بدأ تسع مباريات فقط في الدوري في برشلونة هذا الموسم، وسجل ثلاث أهداف حيث كافح لإيجاد أفضل مستوياته بعد أن تعطلت مسيرته بسبب سلسلة من الإصابات الخطيرة، وبالرغم من إمكانياته باللعب في أي مكان بالخط الأمامي، لكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يواجه أيضًا منافسة شديدة في برشلونة، حيث يقاتل مع كلًا من روبرت ليفاندوفسكي وديمبيلي ورافينيا وفيران توريس في الهجوم.