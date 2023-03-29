النجم الواعد لا يمر بأفضل لحظاته في النادي الكتالوني

فجر بوري فاتي، والد نجم برشلونة أنسو فاتي، تصريحات نارية لإذاعة "كادينا كوبي" تناول فيها الوضع الرياضي الذي يمر به نجله بين أروقة فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

بوري فاتي قال إنه مستاء كأب من الوضع الرياضي لنجله، والدقائق القليلة التي يحصل عليها، وإنه يعتبر كل شيء متاحًا "بما في ذلك وصول عرض من ريال مدريد رغم أن أنسو لن يريد الذهاب هناك ولا أريد أن أنقله إلى مكان لا يريده".

هذه التصريحات استدعت تدخلًا من برشلونة، الذي تفيد صحيفة "سبورت" المقربة إلى أروقته بأنه لا يخطط للاكتراث كثيرًا لهذه التصريحات.

الصحيفة تؤكد علم برشلونة برغبة فاتي في البقاء بين أروقة "كامب نو" وأن المسؤولين الرياضيين وعلى رأيهم ماتيو أليماني وجوردي كرويف، يدركون جيدًا أهمية أنسو فاتي وأنه ينبغي تخطي هذه التصريحات برمتها.