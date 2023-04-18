أخبار برشلونة اليوم: النادي يدور في فلك ليونيل ميسي!

تنتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني أمورًا كثيرة من قبل النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بكل الوسائل.
وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.
لكن رغم ذلك، عادت الآمال بقوة خلال الآونة الأخيرة حول عودة محتملة للنجم الأرجنتيني إلى ناديه الذي مكث بين صفوفه 17 عامًا لاعبًا في صفوف الفريق الأول.
في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.
أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023:
هل يصدق هذه المرة؟.. جوان لابورتا يؤكد عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!
بعد حديث ليونيل ميسي معهم .. نجوم برشلونة في انتظار عودته
يتواصل الحديث عن احتمالية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة الإسباني، حيث تتواصل أزمة تجديد عقد اللاعب مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن هناك شعورًا متزايدًا داخل غرفة ملابس برشلونة بأن عودة ميسي أصبحت قريبة للغاية، خاصة وأن بعض اللاعبين الذين يتواصلون مع الأرجنتيني باستمرار يعلمون أنه لم يغلق الباب أمام إمكانية عودته إلى النادي.. (طالع التفاصيل)
هل يصدق هذه المرة؟.. جوان لابورتا يؤكد عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!
طمأن جوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، جماهير ناديه مؤكدًا لهم أن هداف الفريق التاريخي ليونيل ميسي سيعود إلى النادي.
وينتهي عقد قائد الأرجنتين ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد ليو تعاقده أو يوقع إلى أي نادٍ حتى هذه اللحظة. (طالع التفاصيل)
بشرى للهلال؟ .. ميسي يرد أخيرًا بعد أخبار عودته لبرشلونة! !
تحدث ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق خلال حدث دعائي عن مستقبله في ظل الأخبار العديدة المحيطة به والتي تؤكد عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف.
وقال ميسي بحسب ما نقلت "ماركا": "لا أعلم ما الذي يخبئه المستقبل، كما قلت في البداية، من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أتخيل ما الذي من الممكن أن يحدث".
وأضاف: "أنا حقًا لا أعلم كيف سيكون المستقبل بالنسبة لي، لكنه سيكون كما يجب عليه أن يكون، وكيفما يريده الرب".
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