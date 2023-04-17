جوان لابورتا واثق من عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!

طمأن جوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، جماهير ناديه مؤكدًا لهم أن هداف الفريق التاريخي ليونيل ميسي سيعود إلى النادي.

وينتهي عقد قائد الأرجنتين ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد ليو تعاقده أو يوقع إلى أي نادٍ حتى هذه اللحظة.

ودار حديث، أمس الأحد، بين جماهير برشلونة وبين رئيس ناديهم الذي كان يحضر في مدرجات ملعب ألفونسو بيريز مباراة فريقه مع خيتافي التي انتهت بالتعادل السلبي.

ورد لابورتا على سؤال واحد من الجمهور عما إن كان ميسي سيعود لبرشلونة قائلًا "نعم".

وكان نائب رئيس برشلونة، رافا يوستي، قد قال في وقت سابق إن المحادثات جارية بين إدارة برشلونة وميسي وممثليه بشأن عودته إلى الفريق.

ويتوقع الإعلامي جيرارد روميرو عودة ميسي وهو نفس ما يعتقده خابيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، التي لم تبت في "خطة الجدوى" التي قدمها برشلونة للرابطة عن وضعهم المالي الذي سيحدد عودة ليو أم لا، بعدما رحل قبل سنتين بسبب عدم قدرة فريقه على تجديد عقده في 2021، بعد عودة لابورتا إلى برشلونة وترديده طوال حملته الانتخابية أن ميسي باقٍ معهم وهو ما لم يحدث.

وإن عاد ليو إلى برشلونة فسيكون ضحى بالكثير من الأموال على رأسهم عرض خيالي تردده الصحافة من الهلال السعودي مقابل 400 مليون يورو سنويًا.