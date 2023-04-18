بعد حديث ليونيل ميسي معهم .. نجوم برشلونة في انتظار عودته

الأحاديث بين ميسي ولاعبي برشلونة لم تنقطع في الآونة الأخيرة..

يتواصل الحديث عن احتمالية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة الإسباني، حيث تتواصل أزمة تجديد عقد اللاعب مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن هناك شعورًا متزايدًا داخل غرفة ملابس برشلونة بأن عودة ميسي أصبح قريبة للغاية، خاصة وأن بعض اللاعبين الذين يتواصلون مع الأرجنتيني باستمرار يعلمون أنه لم يغلق الباب أمام إمكانية عودته إلى النادي.

صحيح أن الجميع على دراية بالصعوبات الاقتصادية التي سيواجهها برشلونة لتنفيذ العملية، مع حرص رابطة الدوري الإسباني على الالتزام الكامل بقواعد اللعب المالي النظيف، إلا أن خيار عودة ميسي مطروح بقوة على طاولة "البلوجرانا".

زملاء ميسي السابقين في برشلونة سيكونون سعداء برؤيته مرة أخرى، حيث يعلمون أنه سيعود راغبًا في الخروج من النادي بصورة أفضل بعد رحيله المرير في أغسطس 2021.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة سيكون أول من يرحب بعودته، حيث لم يخف علانية أنه يرغب في العمل مع ليو مرة أخرى، كما دعم لاعبون لا يعرفونه شخصيًا مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عودته.

وسيكون حماس ميسي، في حالة عودته إلى برشلونة، وقودًا إضافيًا لغرفة الملابس بالكامل، وعلى الرغم من أنه وصل إلى السادسة والثلاثين من عمره بالفعل، إلا أنه أظهر في كأس العالم 2022 أنه يحتفظ بالكثير من سحره.