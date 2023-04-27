أخبار برشلونة اليوم: الصدمات تتوالى بشأن ليونيل ميسي .. و"البلوجرانا" مجبر على بيع رافينيا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 27 أبريل 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 27 أبريل 2023:

علق إدوارد روميو نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية على وضعية "البلوجرانا" المالية إذا ما أراد النادي التحرك للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأسطورة النادي الكتالوني، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للحديث حول تمويل مشروع "Espai Barca" وبناء ملعب "كامب نو" الجديد.

روميو، وعندما سُئل عن إمكانية أن يتعاقد برشلونة مع الأرجنتيني من الناحية الاقتصادية، قال: "ضم ميسي ليس من اختصاصي، إنها قضية إدارة رياضية بحتة، أكرر ما قلته دائمًا إنه رمز لهويتنا، لكن لا يوجد لاعب مشمول في الأرقام التي قدمناها".

تصريحات روميو قد تمثل صدمة جديدة لجمهور برشلونة حول إمكانية عودة ميسي من جديد إلى برشلونة، وذلك بعد تصريحات ماتيو أليماني المدير الرياضي، الذي أكد أن النادي لم يتواصل على الإطلاق مع الأرجنتيني. (طالع التفاصيل)

صحيفة "relevo" الإسبانية أكدت أن برشلونة يضع أنظاره على هوجو سوتيلو لاعب خط وسط سيلتا فيجو، والذي يعد أحد جواهر "لوس سيليتيس".

التقرير أشار إلى أن لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا يملك بالفعل حمض برشلونة النووي، والنادي الكتالوني يراقبه منذ شهور لكن دون وجود مفاوضات حقيقية حتى الآن.

ويمتد عقد سوتيلو مع سيلتا فيجو حتى صيف 2025، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده عشرة ملايين يورو.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن يوفنتوس الإيطالي يفكر جديًا في التحرك للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسييه نجم وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يوفنتوس يريد تجديد دماء خط الوسط بالكامل، ويعتقد النادي الإيطالي أن كيسييه لاعب مثالي لتحسين وضعية الفريق خاصة في الدوري الإيطالي.

وحسب التقرير، فإن يوفنتوس ينوي عرض أحد لاعبيه على برشلونة من أجل إتمام صفقة التعاقد مع كيسييه.

موقع "Fichajes" الإسباني كشف أن برشلونة قد يكون مجبرًا على بيع البرازيلي رافينيا في الصيف المقبل، رغم التعاقد معه من ليدز يونايتد في صيف 2022.

برشلونة كان يرغب في أن يترك رافينيا ليتطور أكثر من النادي، لكن الأزمة الاقتصادية والرغبة في جلب ليونيل ميسي قد تضطر النادي للتخلص من البرازيلي.