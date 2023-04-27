صدمة جديدة .. نائب رئيس برشلونة عن عودة ليونيل ميسي: إنه رمز لهويتنا ولكن..

تصريح صادم من نائب رئيس برشلونة للشؤون الاقتصادية عن عودة ميسي..

علق إدوارد روميو نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية على وضعية "البلوجرانا" المالية إذا ما أراد النادي التحرك للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأسطورة النادي الكتالوني.

تصريحات روميو جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جوان لابورتا رئيس برشلونة وأعضاء مجلس إدارته، للحديث حول تمويل مشروع "Espai Barca" وبناء ملعب "كامب نو" الجديد.

روميو، وعندما سُئل عن إمكانية أن يتعاقد برشلونة مع الأرجنتيني من الناحية الاقتصادية، قال: "ضم ميسي ليس من اختصاصي، إنها قضية إدارة رياضية بحتة، أكرر ما قلته دائمًا إنه رمز لهويتنا، لكن لا يوجد لاعب مشمول في الأرقام التي قدمناها".

تصريحات روميو قد تمثل صدمة جديدة لجمهور برشلونة حول إمكانية عودة ميسي من جديد إلى برشلونة، وذلك بعد تصريحات ماتيو أليماني المدير الرياضي، الذي أكد أن النادي لم يتواصل على الإطلاق مع الأرجنتيني.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد انتقاله إلى "حديقة الأمراء" في صفقة انتقال حر عام 2021، بعد نهاية عقده مع برشلونة وفشل الإدارة في التوصل لاتفاق معه للتجديد.