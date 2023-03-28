أخبار برشلونة اليوم: "البلوجرانا" يتخلى عن أنسو فاتي .. وبايرن ميونخ يريد جافي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة لا يعارض فكرة بيع أنسو فاتي في الصيف المقبل.

برشلونة يعاني من اضطراب مالي، وسيحتاج إلى إجراء العديد من المبيعات في الصيف المقبل لتسهيل التعاقدات الجديدة.

فاتي يمر بموسم سيئ للغاية في برشلونة بعد فشله في الاستفادة من الفرص التي حصل عليها، والنادي يفكر جديًا في احتمالية بيعه والاستفادة ماديًا من ذلك.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن إينييغو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو أصبح على مقربة من الانتقال إلى برشلونة.

التقرير أشار إلى أن المدافع الذي ينتهي عقده مع أتلتيك بيلباو بنهاية الموسم الحالي أصبح انتقاله إلى برشلونة في الصيف المقبل مرجحًا بنسبة تتجاوز 80%.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة يقترب من إتمام التعاقد مع المدافع فاندرسون أوليفيرا لاعب نادي موناكو الفرنسي.

وحسب التقرير، فإن برشلونة يرى أن فاندرسون هو الخيار المثالي لتعزيز مركز الظهير الأيمن، وأنه يناسب أسلوب لعب النادي، والوضعية الاقتصادية الحالية في النادي الكتالوني.

يولي نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمامًا بالغًا بمستقبل جافي لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، بعد إلغاء تجديد عقده مع "البلوجرانا" من قبل رابطة الدوري الإسباني.

النسخة الألمانية من شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية أكدت أن بايرن ميونخ ينتظر بشدة ما ستؤول إليه أزمة تسجيل عقد جافي الجديد مع برشلونة، وسيكون على استعداد لتقديم عرض له إذا استمرت هذه المشكلة في المستقبل. (طالع التفاصيل)