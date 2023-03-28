معضلة جافي فرصة بايرن ميونخ .. البافاري يحاول استغلال أزمة برشلونة للتوقيع مع لاعب الوسط

بايرن ميونخ سيحاول استغلال معضلة جافي في برشلونة..

يولي نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمامًا بالغًا بمستقبل جافي لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، بعد إلغاء تجديد عقده مع "البلوجرانا" من قبل رابطة الدوري الإسباني.

النسخة الألمانية من شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية أكدت أن بايرن ميونخ ينتظر بشدة ما ستؤول إليه أزمة تسجيل عقد جافي الجديد مع برشلونة، وسيكون على استعداد لتقديم عرض له إذا استمرت هذه المشكلة في المستقبل.

ومن جانب برشلونة واللاعب نفسه، فإن هناك قناعة راسخة بأن الوضع سيتم تعديله في الصيف المقبل، وسيتم تسجيل العقد بصورة طبيعية.

جافي كان بالفعل على رادار بايرن ميونخ قبل تجديد عقده مع برشلونة، حيث تحديث النادي الألماني مع ممثلي اللاعب، وقدموا له بالفعل عرضًا في حالة عدم تجديد عقده مع برشلونة الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

لكن جافي اختار البقاء في برشلونة ووافق على أن يخسر المال في "كامب نو" لأن هدفه هو مواصلة النجاح في النادي الكتالوني.

عودة بايرن ميونخ للضغط من أجل التوقيع مع جافي جاءت بسبب رغبة توماس توخيل مدرب الفريق البافاري الجديد الذي يحب أسلوب اللاعب الشاب.