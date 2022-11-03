أخبار برشلونة اليوم: اعتزال بيكيه .. وشكوك في ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022:

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن جيرارد بيكيه مدافع وأسطورة نادي برشلونة الإسباني اعتزال كرة القدم، وذلك في مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

بيكيه، وفي مقطع الفيديو الذي نشره لتوديع جماهير برشلونة، أكد خلالها أن مباراة السبت أمام ألميريا في الدوري الإسباني، ستكون الأخيرة له في ملعب "كامب نو". (طالع التفاصيل)

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة سيواجه منافسة شرسة في سعيه للتعاقد مع داني أولمو نجم نادي لايبزيج الألماني.

برشلونة حاول التعاقد مع الإسباني الدولي أكثر من مرة لكنه لم يتمكن من ذلك لأسباب اقتصادية.

التقرير أكد أن برشلونة ليس الفريق الوحيد المهتم بالحصول على أولمو، حيث سيواجه منافسة شرسة من قطبي مدينة مانشستر، سيتي ويونايتد، لتأمين خدماته.

أكد هيكتور بيليرين ظهير نادي برشلونة، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، أنه يرغب في الاستمرار مع "البلوجرانا".

وقال بيليرين في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "أريد توقيع عقد جديد لأنني أود البقاء مع برشلونة، أنا سعيد حقًا هنا".

تثير عملية تعافي الهولندي ممفيس ديباي الكثير من الشكوك لدى نادي برشلونة الإسباني من أن اللاعب يؤجل عودته إلى الملاعب حتى يكون جاهزًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب هولندا.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن هناك شكوكًا لدى برشلونة من أن ديباي يؤخر عودته خوفًا من تعرضه لانتكاسة ستغلق أبواب منتخب هولندا أمامه في كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)