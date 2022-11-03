مفاجأة مدوية .. بيكيه يعلن الاعتزال!

بيكيه خرج في مقطع فيديو ليؤكد اعتزال كرة القدم بشكل مفاجئ للغاية.

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن جيرارد بيكيه مدافع وأسطورة نادي برشلونة الإسباني اعتزال كرة القدم، وذلك في مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

بيكيه، وفي مقطع الفيديو الذي نشره لتوديع جماهير برشلونة، أكد خلالها أن مباراة السبت أمام ألميريا في الدوري الإسباني، ستكون الأخيرة له في ملعب "كامب نو".

وقال بيكيه في الفيديو: "لقد قررت أن الوقت قد حان لإغلاق هذه الدائرة، لقد قلت دائمًا إنه بعد برشلونة لن يكون هناك أي فريق آخر، وهذا ما سيكون عليه الحال".

رسالة بيكيه كانت عاطفية ومليئة بالمشاعر، حيث تذكر فيها كافة محطاته مع برشلونة، ومن بينها ألقابه مع "البلوجرانا".

ومن المؤكد أن جماهير برشلونة ستتوافد على ملعب "كامب نو" يوم السبت لتكريم بيكيه، الذي سيظهر للمرة الأخيرة مع النادي أمام ألميريا.