أخبار برشلونة: المشكلات تحاصر الكتالوني.. وتشافي متمسك بالمشروع

تعرف على أخبار برشلونة ليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يطمح برشلونة للعودة من الحالة النفسية السيئة التي مر بها منذ الهزيمة من بايرن ميونخ في ملعب كامب نو وتوديعه بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح رجال المدرب تشافي هيرنانديز في تحقيق الفوز على فالنسيا، وهو الأمر الذي يدرك الإسباني أهميته بكل تأكيد.

تشافي تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فالنسيا على ملعب ميستايا لحساب الجولة 12 من الدوري الإسباني عن أهمية هذه المباراة.

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فيما يلي نستعرض لكم أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، وآخر الكواليس من داخل المعقل الكتالوني.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 "28-10-2022"

أعلن مكتب المدعي العام الإسباني، عن إسقاط كل التهم الموجهة إلى النجم البرازيلي نيمار ووالده ورئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل في قضية انتقال اللاعب إلى برشلونة.

نيمار الذي يلعب حاليًا في باريس سان جيرمان، انضم لبرشلونة قادمًا من سانتوس في 2013 مقابل 88 مليون يورو، في صفقة شابها الكثير من الجدل حول وجود مشاكل تعاقدية، وحصول اللاعب ووالده على عمولات ثنائية.

وقال المدعي العام لويس كانتون عن رؤيته النهائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"نيمار 2":"لا توجد دلائل على أي جريمة جنائية ونطالب بتبرئة المتهمين من دون مقابل".

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على تمتعه بالثقة الكاملة لجوان لابورتا رئيس النادي ومجلس الإدارة، رغم الخروج المبكر من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة خسر من بايرن ميونخ 3/0 يوم الأربعاء الماضي ليودع الأبطال، ويستعد لمواجهة جديدة أمام فالنسيا غدًا، السبت، بالجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي لمباراة الخفافيش عن سنته الأولى مع برشلونة:"مباراتنا في ميونخ كانت رائعة وفي العام الماضي شوهدت أشياء كثيرة، لعبنا بشكل جيد ضد فياريال وأتلتيك وريال وإشبيلية، النتيجة لا يجب أن تشتت انتباهنا، مررت بهذه الظروف كلاعب ولن نفقد تركيزنا، أعتقد أن النتائج ستأتي ولو لم يحدث ذلك سيتم التعاقد مع مدرب آخر".

كشف كيكي سيتيين المدرب الجديد لفريق فياريال الإسباني، عن عدم انتهاء الالتزامات المالية له مع برشلونة، رغم مرور فترة طويلة على رحيله عن النادي.

صاحب الـ64 سنة رحل عن النادي الكتالوني في أغسطس 2020 بعد فترة قصيرة مع الفريق، وعاد مؤخرًا للتدريب في 26 أكتوبر الجاري لقيادة فياريال خلفًا لأوناي إيمري الذي رحل إلى أستون فيلا.

وقال سيتيين بعد ظهوره الأول مع الغواصات الصفراء في دوري المؤتمر الأوروبي:"الحسابات لم يتم تسويتها بشكل كامل حتى الآن، لا يزال برشلونة مدينًا لي بالمال".

كشف تشافي سيمونز لاعب نادي آيندهوفن الهولندي، عن الفروق التي وجدها بين باريس سان جيرمان وبرشلونة خلال لعبه للناديين.

صاحب الـ19 سنة تخرج من أكاديمية برشلونة كأحد أهم المواهب في النادي، ولكنه غادر في 2019 للتوقيع مع باريس في صفقة انتقال حر، قبل أن يرحل عن النادي الفرنسي بسبب قلة المشاركات، حيث لعب 11 مباراة فقط مع الفريق الأول في 3 سنوات.

وقال سيمونز في تصريحات لشبكة "ESPN" الهولندية:"كان علي أن أجد شيئًا للدفاع عن نفسي في المباريات، صدقوني في برشلونة هم لا يعملون كثيرًا في صالة الألعاب الرياضية ويركزون على الكرة فقط".