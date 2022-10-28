سيتيين: برشلونة لا يزال مدينًا لي بالمال

تحدث عن طبيعة علاقته بميسي

كشف كيكي سيتيين المدرب الجديد لفريق فياريال الإسباني، عن عدم انتهاء الالتزامات المالية له مع برشلونة، رغم مرور فترة طويلة على رحيله عن النادي.

صاحب الـ64 سنة رحل عن النادي الكتالوني في أغسطس 2020 بعد فترة قصيرة مع الفريق، وعاد مؤخرًا للتدريب في 26 أكتوبر الجاري لقيادة فياريال خلفًا لأوناي إيمري الذي رحل إلى أستون فيلا.

وقال سيتيين بعد ظهوره الأول مع الغواصات الصفراء في دوري المؤتمر الأوروبي:"الحسابات لم يتم تسويتها بشكل كامل حتى الآن، لا يزال برشلونة مدينًا لي بالمال".

وأما عن تجربته بالعمل مع ليونيل ميسي:"لا يمكنني تقييم هذه الفترة بأنها مُحبطة أم لا، هناك أشياء أحببتها وأخرى لم أحبها، ولكن كان علي القتال معهم خلال تواجدي في برشلونة".

وعن توقعاته لموسم برشلونة:"يمكنهم منافسة ريال مدريد على الدوري الإسباني، لكن الأمور معقدة في أوروبا، الفريق سوف يمر بفترة انتقالية".

يذكر أن فترة سيتيين مع برشلونة استمرت لعدة أشهر فقط، حيث جاء في يناير 2020 وغادر في أغسطس بنفس العام بعد 25 مباراة مع الفريق، كان أبرزها الخسارة الكارثية من بايرن ميونخ 8/2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.