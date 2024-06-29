أخبار الهلال اليوم | برتغالي جديد في جهاز جيسوس وحقيقة تمرد ميتروفيتش بعد اليورو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 29 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 29 يونيو 2024.

"الهلال ليس على مستوى الأندية الإنجليزية".. هكذا صرح النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم العملاق السعودي؛ بعد توديعه مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مع منتخب بلاده.

كشف محمد الدعيع، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن تعرضه للظلم من قِبل أحد المسؤولين الكبار، والذي حرمه من المشاركة، ولو لدقائق معدودة مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 2006.

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تستعد أندية دوري روشن السعودي، نحو التعرف على تفاصيل ميزانية التعاقدات الصيفية، في إطار الاستعداد للميركاتو الصيفي، الذي ينطلق في 18 يوليو المُقبل.

وجه المحلل الرياضي المصري أحمد عفيفي، نصائح لأندية دوري روشن السعودي، حول الصفقات التي يتمنى قدومها إلى المملكة، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

قرر مسؤولو نادي الهلال، تسليح كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، بعنصر برتغالي جديد، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، حيث يستعد الفريق لبدء تحضيراته لموسم النخبة الآسيوية.

حسم روبرتو جارناتشو، شقيق أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، الجدل المثار حول موقف شقيقه من العروض السعودية المقدمة له.

تتحرك أندية الدوري السعودي بشكل مكثف في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للتعاقد مع صفقات قوية، بينما تركز على ضم لاعبين من صغار السن.

يحظى علي البليهي، لاعب الهلال ومنتخب السعودية، بشعبية كبيرة لدى جماهير الزعيم، في ظل ما قدمه من لقطات مضيئة مع الفريق.

يؤمن النجم الهولندي السابق آريين روبن، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس بحاجة للقيام بأي حيل من أجل العبور من اللاعبين ومراوغتهم، وهذا ما يميزه عن أي لاعب آخر.

أبدى المعلق الرياضي خليل البلوشي، غضبه من التعليقات التي انهالت عليه من متابعيه، بعد حديثه عن فارق الشعبية بين الهلال والنصر في السعودية.