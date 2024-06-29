فيديو | علي البليهي يتسبب في بكاء طفلة من جماهير الهلال!

استقبال غير متوقع لمدافع الهلال من الجماهير

يحظى علي البليهي، لاعب الهلال ومنتخب السعودية، بشعبية كبيرة لدى جماهير الزعيم، في ظل ما قدمه من لقطات مضيئة مع الفريق.

وينعكس ذلك على تعامل جماهير الهلال مع البليهي في كل مكان يتواجد به، على عكس المنافسين الذين لا يفضلون التعامل مع مدافع منتخب السعودية بسبب تصرفاته المستفزة للخصوم.

وتداولت الحسابات الجماهيرية للهلال على موقع "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو يظهر خلاله علي البليهي في أحد المحلات التجارية، بينما يحتضن طفلة صغيرة من مشجعي الهلال.

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ودخلت الطفلة في نوبة بكاء بعد مشاهدة البليهي، من شدة تعلقها بمدافع الهلال صاحب الـ34 عامًا، حيث حرصت على التقاط الصور معه.

وشارك البليهي مع الهلال في الموسم المنصرم، خلال 50 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة لزملائه.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت إيقاف البليهي مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف ريال سعودي لقيامه بسلوك شائن تجاه لاعب النصر خلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.