"أشعر بالملل!" .. حقيقة انقلاب ميتروفيتش على الهلال بعد "نكسة اليورو"

أليكساندر ميتروفيتش يثير الجدل..

"الهلال ليس على مستوى الأندية الإنجليزية".. هكذا صرح النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم العملاق السعودي؛ بعد توديعه مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مع منتخب بلاده.

ويبدو أن هذه التصريحات؛ فتحت أبوابًا من الشائعات عن مستقبل ميتروفيتش مع الفريق الهلالي؛ خاصة بعد غضب قطاع كبير للغاية من جماهير الفريق الأزرق، من اللاعب الصربي.

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي ياغيز سابونجوغلو، مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما أكد على أن ميتروفيتش، يشعر بـ"الملل" مع نادي الهلال وفي المملكة العربية السعودية.

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سابونجوغلو أضاف في تصريحاته المثيرة للجدل: "ربما يستطيع المهاجم الصربي أن يقول الآن.. (لقد أصبحت طفلًا في عامٍ واحد)".

وبعد حديث سابونجوغلو؛ انتشرت بعض الأخبار عن تحرك من مجلس إدارة نادي بشكتاش التركي؛ للتعاقد مع أليكساندر ميتروفيتش من الهلال، في صيف العام الحالي.

كل هذا رد عليه الإعلامي الرياضي الآخر فوركان يلدز، الذي نفى شعور ميتروفيتش بـ"الملل" في المملكة العربية السعودية، أو رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

يلدز - المختص بأخبار بشكتاش - أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، تحققه من الأنباء المنتشرة بشأن ميتروفيتش؛ ليتوصل في النهاية إلى أنها "غير حقيقية".

جدير بالذكر أن ميتروفيتش انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من نادي فولهام الإنجليزي؛ حيث سجل 40 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 43 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.