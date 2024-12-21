أخبار الهلال اليوم | نيمار يزف أخبارًا سارة .. وسر استبعاد الزعيم من قائمة أفضل الفرق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 21 ديسمبر 2024.

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"من هدف الاتحاد إلى جوهرة فياريال وزميل ساكا الضائع" .. نجوم تستحق المتابعة في "خليجي 26" غير سالم الدوسري وأكرم عفيف

أي لاعب كرة قدم في العالم يحتاج إلى "الفرصة"، من أجل أن يثبت نفسه أمام الجماهير؛ وهُنا تبرز بطولة كأس الخليج للمنتخبات، التي أنجبت العديد من الأساطير عبر التاريخ. "اقرأ التفاصيل"

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حسمها رسميًا .. ميتروفيتش يكشف "خطته" بعد أنباء رغبته في الرحيل عن الهلال

في الأسابيع القليلة الماضية.. ظهرت بعض الأخبار من تركيا، عن رغبة فنربخشه في التعاقد مع أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يصارع 6 عمالقة على أليخاندرو جارناتشو .. و"شرط" قد يسهل الصفقة!

دخل مسؤولو الهلال، "صراع" التعاقد مع النجم أليخاندرو جارناتشو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

بعودة ثنائي الهلال والنصر وجدل أرقام القمصان .. الكشف عن ترتيب حراس مرمى السعودية في خليجي 26

لا يزال ملف حارس مرمى المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، مثار التساؤل، في ظل عودة ثنائي الهلال والنصر، محمد العويس ونواف العقيدي، إلى قائمة الأخضر النهائية، للمشاركة في البطولة. "اقرأ التفاصيل"

بالزي العُماني .. لؤي مشعبي يحسم موقف ديابي وثنائي الاتحاد "المصاب" من كلاسيكو الهلال

حسم لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، موقف مصابي الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في السابع من يناير المُقبل، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

"لن نقوم بتأمين مستقبلك من جيوبنا!" .. كواليس مثيرة تهدد تعاقد الهلال وأندية السعودية مع عديد النجوم العالميين

بات نادي الهلال والعديد من الفرق السعودية الكبيرة، مهددين بخسارة صفقات عالمية عديدة، سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو صيف العام القادم. "اقرأ التفاصيل"

عماد السالمي يفسر استبعاد الهلال من قائمة أفضل 3 فرق بالدوري السعودي

أفلت الإعلامي السعودي عماد السالمي، من فخ نصبه له أحد المتابعين لبرنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن"، بشأن اختياره لأفضل 3 أندية في دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

نيمار يزف أخبارًا سارة لجماهير الهلال .. وينتظر قرار جيسوس النهائي

تلقت جماهير الهلال أنباءً سارة، بشأن الحالة الطبية للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الغائب عن صفوف الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة. "اقرأ التفاصيل"