حسمها رسميًا .. ميتروفيتش يكشف "خطته" بعد أنباء رغبته في الرحيل عن الهلال

اللاعب يحطم الأرقام مع نادي الهلال..

في الأسابيع القليلة الماضية.. ظهرت بعض الأخبار من تركيا، عن رغبة فنربخشه في التعاقد مع أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحسب نفس هذه الأخبار، يرحب ميتروفيتش بمغادرة الهلال؛ لرغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا، والمشاركة في البطولات القارية هُناك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يصدر أي رد رسمي من الزعيم الهلالي أو المهاجم الصربي على هذه الأخبار، طوال الأيام الماضية؛ حتى ظهر اللاعب أخيرًا عبر برنامج "إم بي سي في أسبوع".

GOAL

ميتروفيتش قال في تصريحات مع البرنامج، عند سؤاله بشأن مستقبله: "قضيت عامًا ونصف في السعودية.. أنا سعيد للغاية، وعائلتي كذلك أيضًا".

وأعلن أليكساندر ميتروفيتش البالغ من العمر 30 سنة، رغبته في "الاستمرار" بالملاعب السعودية، لسنواتٍ عديدة قادمة؛ طالما ظل هو وعائلته سعداء.

وبخصوص المنافسة على الدوري.. أكد ميتروفيتش أن هدف الهلال يظل كما هو دائمًا؛ التتويج باللقب المحلي، وكافة البطولات الأخرى التي ينافس عليها.

ووجّه ميتروفيتش الشكر إلى الجماهير الهلالية، بسبب دعمه المتواصل داخل المستطيل الأخضر وخارجه؛ وهو ما يساعده على تسجيل الكثير من الأهداف مع الفريق.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من نادي فولهام؛ حيث سجل 60 هدفًا وصنع 11 آخرين، خلال 66 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.