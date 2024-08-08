أخبار الهلال اليوم | استغلال نيمار "جنسيًا" .. وفرصة تاريخية في دوري أبطال آسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 8 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 8 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

"ضربة في معدة نجم الهلال" .. مقدمة برامج شهيرة تكشف عن تعرض نيمار لـ"استغلال جنسي"!

زعمت مقدمة البرامج والمغنية البرازيلية الشهيرة كاريوتشا، بتعرض ساحر السامبا نيمار دا سيلفا جونيور، لـ"استغلال جنسي" من أماندا كيمبرلي، والدة "ابنته" هيلينا. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يخطط لـ"خطف" جوهرة أستون فيلا .. وعقبة وحيدة أمام إتمام الصفقة!

رصد مسؤولو نادي الهلال السعودي، موهبة جديدة؛ في محاولة لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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"سحبة جديدة أم خطأ فادح" .. شباب الأهلي يعلن التعاقد رسميًا مع صفقة الهلال المزعومة

فاجأ نادي شباب الأهلي الإماراتي، الوسط الرياضي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بالإعلان عن صفقة أجنبية جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"ولدنا وقع في يد عصابة" .. وكيل لاعبين يفجر قضية خطيرة تهدد مستقبل سعود عبدالحميد

فجر وكيل اللاعبين نواف المهدي، قضية خطيرة للغاية؛ تمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل عدد من النجوم السعوديين، وفي مقدمتهم سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"5 أندية في دوري أبطال آسيا" .. فرصة تاريخية تنتظر السعودية في حالة واحدة!

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استحداث نظام جديد للبطولات القارية للأندية، انطلاقًا من موسم 2024-2025، حيث ستقام ثلاث بطولات آسيوية، وهي (دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، كأس التحدي الآسيوي). "اقرأ التفاصيل"

"ينشر غسيل ناديه" .. إعلامي يعترف بواقعة سعود عبد الحميد مع ثنائي الهلال ورد نصراوي صادم

كشف الإعلامي فيصل القيران، عن حقيقة الواقعة المتداولة، خلال الساعات الماضية، حول وقوع أزمة بين سعود عبد الحميد، ظهير الهلال، والثنائي سالم الدوسري وعلي البليهي، خلال تدريبات الفريق. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد السعودي يحل أزمة الهلال والنصر في "المواليد الأجانب" بتوضيح رسمي!

يعاني ناديا الهلال والنصر، من غياب الدعم من قِبل لجنة الاستقطابات، حول الصفقات الجديدة، بداعي استنفاد ميزانيتهما في تعاقدات الموسم الماضي، وسط تساؤلات جماهيرية حول كيفية تطبيق الناديين لقرار التعاقد مع ثنائي أجنبي من مواليد 2003 فما بعد، في ظل الدعم الغائب. "اقرأ التفاصيل"