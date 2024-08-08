"ينشر غسيل ناديه" .. إعلامي يعترف بواقعة سعود عبد الحميد مع ثنائي الهلال ورد نصراوي صادم

مفاجأة جديدة في حلقة أزمات سعود عبد الحميد..

كشف الإعلامي فيصل القيران، عن حقيقة الواقعة المتداولة، خلال الساعات الماضية، حول وقوع أزمة بين سعود عبد الحميد، ظهير الهلال، والثنائي سالم الدوسري وعلي البليهي، خلال تدريبات الفريق.

وذكرت تقارير أن أزمة وقعت داخل معسكر الهلال، في ظل عدم رغبة سعود عبد الحميد في البقاء مع الأزرق، بداعي تقدم سالم الدوسري شكوى للإدارة، بأن سعود - أثناء التدريب - تعمد محاولة إصابته بالرباط الصليبي، مع محاولة إصابة البليهي في المفصل.

وتحت عبارة "كبير إعلام الهلال عبد الرحمن الجماز ينشر غسيل ناديه"، نشر القيران، المشتهر بانتمائه النصراوي، مقطعًا صوتيًا للجماز وهو يؤكد حدوث مشكلة بين سعود عبد الحميد مع سالم الدوسري وعلي البليهي، ولا أحد يستطيع نفيها، فيما علّق الجماز "حدث إشكالية بالفعل، ولكن ليس كما تم تصويره، في التدريبات، يتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين يلعبان ضد بعضهما، وحدث احتكاك بين سعود والبليهي، وكذلك سالم، ولكنه احتكاك طبيعي بين اللاعبين".

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ورد القيران على تصريح الجماز قائلًا "أغمض عينيك عزيزي المشجع، وتخيل أن لاعبين النصر متهاوشين بالمعسكر، ماذا سيحدث وقتها؟".

ودخل سعود عبد الحميد في أزمة مع إدارة الهلال، بسبب رغبته في الاحتراف في أوروبا، بعد ارتباط اسمه برغبة عدد من الأندية بالتعاقد معه، رغم عدم التقدم بعرض رسمي، مثل روما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي، فيما ذكرت تقارير أن اللاعب تكاسل عن التدريبات، وأن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، يدرس استبعاده من قائمة الفريق في الموسم الجديد.