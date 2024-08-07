"سحبة جديدة أم خطأ فادح" .. شباب الأهلي يعلن التعاقد رسميًا مع صفقة الهلال المزعومة

الهلال لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية في الصيف الحالي..

فاجأ نادي شباب الأهلي الإماراتي، الوسط الرياضي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بالإعلان عن صفقة أجنبية جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

هذه الصفقة التي أعلن عنها شباب الأهلي؛ هي التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي ريكيلمي، موهبة الفريق المحلي كويابا، والذي قيل إنه سينضم إلى نادي الهلال السعودي.

ونشر العملاق الإماراتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو؛ معلقًا عليه: "شباب الأهلي يتعاقد مع البرازيلي ريكيلمي هيرنانديز (21 عامًا).. يا مرحبًا بفارسنا الجديد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي وقتٍ سابق.. كشفت صحيفة "جلوبو" البرازيلية، عن توصل الزعيم الهلالي لـ"اتفاق" مع كويابا؛ للتعاقد مع الموهبة البرازيلية الذي يلعب في صفوف المنتخب الوطني الأولمبي، مقابل 2 مليون دولار.

نفس الصحيفة أشارت إلى أن الهلال سيمتلك 50% فقط من عقد اللاعب، الذي سيوقع على عقوده مع الهلال، في الأسبوع الحالي؛ ولمدة 4 سنواتٍ قادمة.

وحتى اللحظة.. من غير المعروف هل تدخل شباب الأهلي في صفقة ريكيلمي، في اللحظات الأخيرة، ونجح في خطفها من الهلال، أم أن الصحيفة البرازيلية الشهيرة أخطأت عندما ذكرت اسم الزعيم؛ خاصة أن بعض التقارير المحلية نفت تفاوض الفريق السعودي مع اللاعب من الأساس.

جدير بالذكر أن الهلال عانى في السنوات القليلة الماضية، من خسارة بعض الصفقات في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان قريبًا جدًا من حسمها؛ مثل البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي غير وجهته من الزعيم إلى نادي النصر السعودي، في صيف عام 2021.