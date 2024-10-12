أخبار الهلال اليوم | نصراوي يسخر من تألق نيمار .. وميتروفيتش يرد على "تمرده" في صربيا!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 12 أكتوبر 2024.

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تهكم الصحفي السعودي عبد العزيز العصيمي، المعروف بانتمائه لنادي النصر، على النجم البرازيلي نيمار الذي عاد للتدريبات الجماعية برفقة ناديه الهلال.

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استعاد النادي الأهلي، أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

حذر الإعلامي فهد السبيعي، من انتشار ظاهرة التعصب في الوسط الرياضي السعودي خلال الفترة الأخيرة، محذرًا من عواقب حالة الاحتقان التي تملأ الشارع الرياضي.

أكد خالد العطوي، مدرب منتخب السعودية للشباب السابق، أن المدرب الوطني قادر على قيادة أكبر الفرق في دوري روشن السعودي للمحترفين.

تحدث الأمير خالد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال السعودي، عن "مستقبل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم.

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فجّر أحمد الأمير، مستشار القانون الرياضي الدولي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول نادي الهلال، ومشروعه بارتداء قمصان تاريخية في مباراة الفيحاء، على ملعب المملكة أرينا، في دوري روشن السعودي.

تلقى ماتيوس بيريرا، لاعب وسط كروزيرو البرازيلي الحالي، والهلال السابق، نبأ سعيدًا باستدعائه من قِبل المدير الفني للمنتخب البرازيلي دوريفال جونيور، للانضمام إلى (السليساو) لأول مرة في مسيرته الكروية، بعمر 28 عامًا.

يعمل مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على "التخلص" من أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

لا يزال متعب الحربي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ينتظر المشاركة الأولى بقميص فريقه الجديد، والذي انتقل إليه في موسم الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الشباب.

رد الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الجمعة، على اتهمات "تمرده" ضد منتخب بلاده.