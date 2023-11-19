أخبار الهلال اليوم | نجاحات ميتروفيتش تتواصل، ونجوم دوري روشن قبل الثورة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 نوفمبر 2023
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ميتروفيتش يضمن لصربيا مكانًا في يورو 2024
نجح مهاجم الهلال أليكساندر ميتروفيتش في قيادة منتخب بلاده صربيا للتأهل إلى يورو 2024 التي ستقام الصيف القادم.
المنتخب الصربي ضمن تأهله بعد تعادله 2-2 مع بلغاريا مساء اليوم في آخر جولات التصفيات.
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برونو فيرنانديش يفاجئ السعودية بتصريحاته عن خلافته لنيمار في الهلال
بينما يكون غالبية النجوم حاسمين في مثل هذه المواقف ويقومون حتى بنفي أخبار إمكانية رحيلهم وإن كانت صحيحة إلى أن تكون رسمية، كان البرتغالي برونو فيرنانديش؛ نجم مانشستر يونايتد، مختلفًا عند سؤاله عن العروض السعودية.
بعد وفاة والد ياسر الشهراني .. فيديو من الذاكرة وثق سعادته بانتقاله إلى الهلال
فُجع صباح اليوم الأحد، ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال السعودي، بوفاة والدته غرسان سعيد سعران الشهراني، بعد صراع مع المرض.
تحذير إلى رونالدو وميتروفيتش .. مدرب الاتحاد الجديد مُحرض على كسر كاحل المنافسين!
أعلن الاتحاد مؤخرًا تعاقده مع مارسيلو جاياردو لتدريبه عقب إقالة نونو سانتو نظرًا لتراجع الأداء والنتائج والخلافات مع اللاعبين خاصة كريم بنزيما وعبد الرحمن عبود، ويبدو أن نجوم دوري روشن السعودي مطالبون بالحذر والقلق على أقدامهم من فلسفة المدرب الجديد، وعلى رأسهم الثنائي كريستيانو رونالدو وأليكساندر ميتروفيتش.
نيمار يشهد .. بيئة النصر الأنسب لكريستيانو رونالدو من الهلال!
بعد أن أبهر الجميع، تزايدت نغمة لولا قضية محمد كنو لكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبًا في صفوف الهلال حاليًا وليس النصر، ليبدأ الجميع يتخيل لو كان الدون لاعبًا مع الزعيم وليس العالمي.
النملة والسفاح والعقيد .. نجوم يجب ألا تنساهم الجماهير بعد ضم أفضل لاعبي العالم!
ارتفعت طموحات أندية دوري روشن السعودي، بعدما أصبح الدوري يستهدف أكبر نجوم العالم خلال الوقت الحالي، لينافس الدوريات الكبرى، وهذا ما قد يجعل الجماهير تنسى النجوم المحترفين الذين تألقوا مع أنديتهم في الوقت الذي كان فيه الأندية تتعاقد مع لاعبين أجانب سطروا تاريخًا لهم.