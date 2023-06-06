أخبار الهلال اليوم | منافسون جدد في صفقة ليونيل ميسي ولاعب سلة يخلف محمد الدعيع

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، وكل ما يدور حول الفريق.

"سيكون خليفة الدعيع" .. نجم سلة يعرض نفسه على السعودية لمزاملة ميسي وبنزيما

يبدو أن أحدهم شعر ببعض الغيرة من محاولات السعودية لاستقطاب نجوم العالم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقرر عرض نفسه على المملكة، بطريقة ساخرة بعض الشيء (طالع التفاصيل).

منافسان جديدان للهلال وبرشلونة.. عرضان من الدوري الإنجليزي لليونيل ميسي

ينتظر الجميع معرفة ما سيحدده قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بشأن مستقبله والفريق الذي سيختاره، وهل سيعود لبرشلونة أم ينتقل للعب في السعودية؟ لكن بين كل الأخبار تبرز عروض أخرى لميسي من الدوري الإنجليزي (طالع التفاصيل).

"هل انسحبت وزارة الرياضة؟".. ذهبي الهلال يكشف حقيقة تكفله بصفقة ليونيل ميسي

"هل انسحبت وزارة الرياضة السعودية من صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؟"، سؤال طرحه الملايين من عشاق الهلال؛ بعد أنباء تدخل موسى الموسى، عضو الشرف الذهبي بالنادي، وتكفله بقيمة التعاقد مع اللاعب (طالع التفاصيل).

"الحسم هذا الأسبوع" .. هجوم مفاجئ من الأهلي لضم بوسكيتس وراموس قبل الهلال والنصر

يعمل النادي الأهلي حاليًا، على حسم مجموعة من الصفقات العالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

كورينثيانز يخطط للانسحاب .. طلب الهلال الذي يهدد انتقال جوستافو كوييار

في وقت يرحب به الكولومبي جوستافو كوييار؛ لاعب وسط الهلال، بالرحيل عن الدوري السعودي والانتقال للدوري البرازيلي، يبدو أن الصفقة ستفشل (طالع التفاصيل).

أول خطوة بعد الخصخصة .. فهد بن نافل يدهش جماهير الهلال بتصرف مثير ومفاجأة في مستقبله

فاجأ فهد بن نافل، الشارع الرياضي السعودي، بإزالة عبارة "رئيس نادي الهلال" من حساباته عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" (طالع التفاصيل).

الأهلي أم الهلال أو النصر؟ .. ليفاندوفسكي يختار ناديه في الموسم القادم

رد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على العرض السعودي؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

عقوبة تاريخية .. ليونيل ميسي مهدد بدفع 11 مليون ريال للهلال!

في مفاجأة تاريخية من العيار الثقيل، بات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهددًا بالتعرض لـ"عقوبة قاسية"؛ بسبب نادي الهلال (طالع أيضًا).

جدول مباريات الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" مشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث انطلقت التصفيات بإقامة دور تمهيدي أول ثم ثانٍ ثم دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية (طالع التفاصيل).

جول 11 | "احضروا البشت" .. 20 صفقة عالمية منتظرة في الدوري السعودي أبرزهم "سجين وقائد جبان"

"احضروا البشت واستعدوا" جملة تم ترديدها من الإعلاميين المقربين للهلال، مع أنباء اقتراب ناديهم من التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على الرغم من دخول برشلونة الإسباني بقوة، في الصفقة (طالع التفاصيل).