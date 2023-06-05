عقوبة تاريخية .. ليونيل ميسي مهدد بدفع 11 مليونًا إلى الهلال!

قد يكون الهلال سببًا في عقوبة "نادرة" ضد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي

في مفاجأة تاريخية من العيار الثقيل، بات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهددًا بالتعرض لـ"عقوبة قاسية"؛ بسبب نادي الهلال.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، انتهى عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ وسط محاولات من الهلال وبرشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى بعض الفرق الإنجليزية والإيطالية، للتعاقد معه.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، توصل خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأسطورة الأرجنتينية، إلى اتفاق مع الزعيم الهلالي؛ حيث تم مراجعة جميع شروط الصفقة.

وأشار جاليتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الإعلان عن صفقة انتقال ليو إلى نادي الهلال، من المتوقع أن يكون خلال الثلاث أيام القادمة.

ولكن.. المفاجأة الكبرى التي أعلن عنها الإعلامي الرياضي الشهير؛ هي أن ميسي سيدفع غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دولار، أي ما يقرب من 11 مليون ريال سعودي إلى نادي الهلال، كـ"عقوبة" في حال تراجع عن إتمام الصفقة.

وإذا صدقت هذه المعلومات؛ فإن ليونيل ميسي في طريقه إلى سداد هذه الغرامة إلى الهلال؛ حيث ألمح والده اليوم الإثنين، إلى عودة اللاعب إلى برشلونة؛ بعد اقتراب حل أزمة اللعب المالي النظيف.