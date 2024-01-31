أخبار الهلال اليوم | مفاجآت تركي آل الشيخ عن ليونيل ميسي .. واتهامات جديدة تطارد نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 31 يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فضيحة جنسية أثناء معسكر البرازيل .. "طفلة من مجرية" تطالب نيمار "أبيها" بالاعتراف بها!

يومًا تلو الآخر، يخرج على الملأ متهمات للبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، بفضائح جنسية، فبعد المرأة التي أعلنت قبل يومين انتظار قدوم طفل، تزعم أنه ابن اللاعب، ظهرت الليلة أخرى، لكن هذه ابنتها تبلغ من العمر عشر سنوات! (طالع التفاصيل).

ليونيل ميسي بقميص الهلال قريبًا؟ .. تركي آل الشيخ يشعل حماس الجماهير بتصرف مفاجئ!

أثار معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، على هامش بطولة كأس "موسم الرياض" الودية (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

فيديو | بـ"استهزاء وحركة مشينة!" .. نيمار يحرج الهلال بتصرفات غريبة ردًا على وزنه الزائد

رد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على الشائعات التي لاحقته خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن وزنه الزائد (طالع التفاصيل).

كواليس صادمة .. الاتحاد هزم الهلال والنصر في صفقة الشتاء الكبرى وجوتا أفسدها!

كشف الصحفي سانتي أونا عن كواليس صادمة تخص تحركات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الذي أغلق أبوابه مساء أمس (طالع التفاصيل).

للعودة سريعًا إلى الهلال .. نيمار يتخذ هذا القرار الحاسم ويعلق!

اتخذ الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، قرارًا جديدًا؛ لتسريع عملية عودته إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد الإصابة الأخيرة (طالع التفاصيل).

فيديو | نفى تهمة استفزازه ... نجم الهلال: من أنا لأقارن بميسي!

شهدت مباراة كأس موسم الرياض بين الهلال وإنتر ميامي لقطة مثيرة للجدل كان بطلها ميشايل لاعب الفريق السعودي، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب ملعب "المملكة أرينا" بنتيجة 4-3 (طالع التفاصيل).

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة جديدة للسعوديين عن ليونيل ميسي .. انتظروا هذا الأمر!

فجّر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مفاجأة جديدة عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي (طالع التفاصيل).

رسالة تحدي لكريستيانو رونالدو .. ليونيل ميسي يعلق على سقوط إنتر ميامي أمام الهلال

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ قائد إنتر ميامي الأمريكي، على سقوط فريقه بالأمس أمام الهلال السعودي، في رسالة تحمل بعض التحدي لمنافسه القادم النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

فرحة الهلال وكونتي حذرنا من "المتخاذل" حكيمي .. ردود الأفعال على وداع المغرب لكأس إفريقيا

نهاية صادمة لمشوار المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية، بالخروج من دور الـ16 للبطولة بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين (طالع التفاصيل).

SHAHID