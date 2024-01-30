رسالة تحدي لكريستيانو رونالدو .. ليونيل ميسي يعلق على سقوط إنتر ميامي أمام الهلال

ماذا قال ميسي بعد هزيمة إنتر ميامي أمام الهلال وقبل مواجهة النصر؟

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ قائد إنتر ميامي الأمريكي، على سقوط فريقه بالأمس أمام الهلال السعودي، في رسالة تحمل بعض التحدي لمنافسه القادم النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الفريق الأمريكي هُزم أمام الزعيم برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على استاد المملكة آرينا، في أولى لقاءات كأس موسم الرياض الودي.

ويستعد حاليًا إنتر ميامي لمواجهة النصر في المباراة التالية في الأول من فبراير المقبل، ضمن الكأس نفسه.

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ميسي علق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، على سقوطه والمباراة التالية، فكتب في رسالة تحدي: "نحن نواصل الاستعداد...".

غريمه رونالدو يسابق الزمن حاليًا للحاق بمواجهة بعد غدٍ الخميس، أمام ميسي، إذ يعاني من إصابة عضلية، أبعدته عن تدريبات العالمي في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الهلال بالنصر في الكأس ذاته في الثامن من فبراير المقبل، على أن يُحسم بطل موسم الرياض بحسب الأكثر نقاطًا من بين ثلاثتهم.