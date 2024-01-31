للعودة سريعًا إلى الهلال .. نيمار يتخذ هذا القرار الحاسم ويعلق!

قرار جديد من الساحر نيمار جونيور..

SHAHID

اتخذ الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، قرارًا جديدًا؛ لتسريع عملية عودته إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد الإصابة الأخيرة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه لم يخض سوى 5 مباريات رسمية فقط، حيث تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل، في شهر أكتوبر الماضي.

وفي البداية، قيل إن الساحر البرازيلي لن يعود إلى المستطيل الأخضر إلا في شهر نوفمبر 2024، قبل أن يؤكد طبيب المنتخب، بأن اللاعب من الممكن أن يشارك مع ناديه الهلال، في مطلع الموسم الجديد، أي في أغسطس أو سبتمبر.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ومن أجل تسريع عملية تعافيه بالفعل.. قرر نيمار جونيور البالغ من العمر 31 سنة، استئناف مرحلة تأهيله من الإصابة، في مركز "سبيتار" بالدوحة القطرية، والذي يُعد الأفضل في العالم.

وكتب الحساب الرسمي لمركز "سبيتار" عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "نيمار اختارنا في فترة تعافيه".

أما نيمار علق من ناحيته: "من قال إن (أفضل الرياضيين على الإطلاق هم أولئك الذين لا يسقطون أبدًا؟).. لم يكن الأمر هكذا أبدًا ولن يكون"، مضيفًا: "الأفضل هم أولئك الذين يضعون أهدافهم قبل الغرور.. أولئك الذين يختارون الطريق الأصعب للوصول إلى القمة".

SHAHID