أخبار الهلال اليوم | شرط محمد كنو لتجديد عقده وخطة نيمار ووالده للضغط على مسؤولي السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الـ17 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق الـ17 ديسمبر 2024.

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"من جحيم العقوبات ونحس الإصابات إلى رهبة الهلال!" .. كأس الخليج يعيد الحياة إلى نواف العقيدي وحراس السعودية

بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ ستكون بمثابة "جهاز الإنعاش" لمركز حراسة المرمى، في الكرة السعودية. (طالع التفاصيل)

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فهد بن نافل في ورطة .. رابطة دوري المحترفين ترصد "مخالفات" رئيس الهلال أمام الرائد

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد جدلًا كبيرًا بطله فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية في الهلال، حيث كشفت مصادر صحفية عن رصد قيامه بمخالفات خلال مواجهة فريقه أمام الرائد في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"صفقة الهلال والأهلي الضائعة!" .. النصر يرصد هدفه الشتوي الكبير لعيون الآسيوية

رصد مسؤولو نادي النصر، صفقة عالمية من العيار الثقيل؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025". (طالع التفاصيل)

GOAL

قُدم له عرضًا للتجديد لكنه اعترض .. محمد كنو يعرض تخفيض راتبه مع الهلال بشرط واحد!

مع اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده، بدأ نادي الهلال في التحرك لتجديد عقد لاعب وسطه المحلي محمد كنو، رغم أنه ليس من الركائز الأساسية في تشكيل المدرب البرتغالي جورج جيسوس، لكنه يبقى ورقة رابحة على مقاعد البدلاء. (طالع التفاصيل)

"الفائز بجائزة الأفضل لم يتواجد!" .. محمد صلاح وثنائي الهلال والأهلي يزينون التشكيل الإفريقي المثالي لعام 2024

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل المثالي للقارة السمراء في عام 2024؛ وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل. (طالع التفاصيل)

فيديو | القليل من الضرب لا يضر! .. هيرفي رينارد يلوم لاعب الهلال في تدريبات منتخب السعودية بطريقته الخاصة

شهدت تدريبات منتخب السعودية الأول لكرة القدم، تصرف "مثير" من المدير الفني هيرفي رينارد مع عبدالله الحمدان، مهاجم نادي الهلال. (طالع التفاصيل)

ارتبط اسمه بالأهلي .. نجم الهلال السبب في "فشل" انتقال كايل ووكر إلى السعودية!

أكثر من صفقة عالمية كانت في طريقها إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"؛ إلا أنها فشلت في الأخير. (طالع التفاصيل)

"نشر الذعر بين المسؤولين السعوديين" .. الكشف عن خطة نيمار ووالده مع الهلال وإعلامي: "ألا يستحي على وجهه؟!"

لا يزال "مستقبل" نيمار دا سيلفا جونيور مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الجدل في الشارع الرياضي، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم أجمع. (طالع التفاصيل)

بسبب الكريسماس .. حملة هجوم جديدة على سالم الدوسري!

"الحملات ضد سالم الدوسري" .. هذا أحد العناوين المسيطرة على الوسط الرياضي السعودي خلال الفترة الماضية، ففي خضم الهجوم عليه بسبب المنتخب السعودي، أتت الاحتفالات برأس السنة الميلادية "أعياد الكريسماس" لتلقي بظلالها على قائد الهلال والأخضر. (طالع التفاصيل)