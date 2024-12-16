"صفقة الهلال والأهلي الضائعة!" .. النصر يرصد هدفه الشتوي الكبير لعيون الآسيوية

اسم عالمي كبير قد ينضم إلى النصر في الشتوية..

رصد مسؤولو نادي النصر، صفقة عالمية من العيار الثقيل؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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النصر يُعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر المحلي، وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ مع احتلاله "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، والتأهل إلى "ثمن نهائي" النخبة الآسيوية.

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وفي هذا السياق.. كشف مصدر نصراوي مساء اليوم الإثنين، عن رغبة النادي السعودي العملاق، في التعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي "المعار" إلى جلطة سراي.

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المصدر أوضح في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، أن النصر يحاول إيجاد صيغة قانونية سليمة؛ من أجل "مخالصة" أوسيمين مع نابولي وجلطة سراي؛ للحصول على توقيعه في الميركاتو الشتوي القادم.

وترى الإدارة النصراوية أن المهاجم النيجيري البالغ من العمر 25 سنة، سيكون عنصرًا مؤثرًا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ للتتويج بلقب النخبة الآسيوية، في الموسم الرياضي الحالي.

أوسيمين أصر على الرحيل عن نابولي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، وذلك بعد مشاكل عديدة مع إدارة النادي الإيطالي؛ حيث انضم إلى جلطة سراي لمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

وكان أوسيمين قريبًا من الانضمام إلى الهلال عام 2023، لولا "الخلافات المالية" مع إدارة نابولي؛ كما كان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع اللاعب، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، قبل أن تنهار الصفقة في اللحظات الأخيرة - لأسباب مالية أيضًا -، ويتجه الراقي بعدها إلى خيار إيفان توني.

جدير بالذكر أن فيكتور أوسيمين، سجل 10 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جلطة سراي، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.