ارتبط اسمه بالأهلي .. نجم الهلال السبب في "فشل" انتقال كايل ووكر إلى السعودية!

صفقة مهمة "ضاعت" من الأهلي..

أكثر من صفقة عالمية كانت في طريقها إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"؛ إلا أنها فشلت في الأخير.

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من بين هذه الصفقات؛ النجم كايل ووكر، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى عملاق جدة الأهلي.

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" مساء اليوم الإثنين، رفضت إدارة مانشستر سيتي بالفعل، "بيع" ووكر إلى السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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الصحيفة البريطانية كشفت عن أن سبب هذا الرفض؛ هو أن إدارة العملاق الإنجليزي كانت مضطرة للمفاضلة بين "بقاء" ووكر أو الظهير الأيمن الآخر جواو كانسيلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرغبة كانت ملحة أكثر، بـ"بيع" كانسيلو في الميركاتو الصيفي الماضي؛ لذلك.. استمر ووكر مع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وكان ووكر قد اعترف بأنه يتابع دوري روشن السعودي، وخاصة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ وذلك بسبب تواجد صديقه المقرب رياض محرز، والذي تزامل معه لعدة سنوات في صفوف مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي "باع" كانسيلو إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ حيث سجل اللاعب هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 19 مباراة رسمية مع العملاق السعودي، منذ ذلك الوقت وحتى الآن.