أخبار الهلال اليوم | محمد البريك يُغادر المعسكر، ومفاجأة في صفقة متعب الحربي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 30 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 يوليو 2024.

محمد البريك يُغادر معسكر الهلال

غادر محمد البريك صباح اليوم معسكر الهلال المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت المصادر الصحفية أن تلك الخطوة جاءت لأسباب شخصية، حيث ترقد والدته في العناية المركزة مما استدعى عودته إلى الرياض.

العالمي غير من هدفه واتجه للاعب آخر في مركز الظهير الأيسر..

ودية رابعة ضمن معسكر الهلال في النمسا..

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الهلال للموسم الجديد 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

عبء جديد على خزائن قطبي جدة!

رؤية جديدة بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان..