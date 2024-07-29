الاتحاد والأهلي في صدمة والهلال والنصر يفلتان .. وزارة الرياضة تضع استراتيجية جديدة لمباريات الموسم المقبل

عبء جديد على خزائن قطبي جدة!

يبدو أن معاناة قطبي جدة "الاتحاد والأهلي" ستزداد في الموسم المقبل من الناحية المالية، بعد الآلية الجديدة التي قررت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل اعتمادها بشأن ملاعب مباريات دوري روشن.

وفقًا للصحفي نواف العقيل فإن وزارة الرياضة قررت فرض رسوم على الأندية مقابل استئجار الملاعب التابعة لها في الموسم المقبل من دوري روشن، وكذلك درجتي يلو والثانية.

وأوضح الصحفي عبر بودكاست "طابة" أنه تحدد مبلغ يتراوح من 70 لـ95 ألف ريال سعودي للمباراة الواحدة بالنسبة لأندية دوري روشن، فيما لم تتحدد مبالغ الدرجتين الأولى والثانية بعد.

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إن صدقت مزاعم العقيل بالفعل، فإن المتضرر من ذلك القرار من بين الرباعي الكبير هما ناديي الاتحاد والأهلي تحديدًا..

مباريات العميد يستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، أما الراقي فتقام مبارياته على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وبحسب الصحفي الرياضي سيتعين عليهما دفع مليون و190 ألف ريال تقريبًا في الموسم المقبل، لاستئجارهما.

أما الهلال والنصر فلن يتضررا، إذ أن الزعيم تقام مبارياته على ملعب "المملكة آرينا" المُهدى له من وزارة الترفيه، أما النصر فقد فاز بحق الانتفاع باستاد جامعة الملك سعود وأطلق عليه "الأول بارك".

يذكر أن الوزارة كانت تعمل خلال السنوات الماضية وفقًا لآلية "الصندوق الرياضي" والذي كان يفرض على كل نادٍ يستأجر ملعب تابع لها لإقامة مبارياته، دفع 5% من إيرادات كل مباراة للوزارة.