أخبار الهلال اليوم | صفقة تورط الزعيم .. وتدخل لإنقاذ الميركاتو "الأزرق"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 31 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 31 أغسطس 2024.

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رؤساء أندية الصندوق بين الاستقالة والاختفاء .. صراع "الكلمة العليا" جرس إنذار في دوري روشن!

في يونيو 2023، أصدر سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا بنقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 75%، وفق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، فضلًا عن نقل ملكية أندية أخرى إلى شركات بنسبة 100%، مثل نادي القادسية إلى شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، ونادي الصقور إلى شركة نيوم. "اقرأ التفاصيل"

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الدعم صفر .. صفقة كانسيلو تورط الهلال و"استغاثة" جماهيرية إلى الاستقطاب!

حسم نادي الهلال، صفقة وحيدة، خلال موسم الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد رسميًا مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل تعويض رحيل سعود عبد الحميد إلى صفوف روما الإيطالي. "اقرأ التفاصيل"

ضحك على الذقون .. نداء ساخر لإدارة النصر بإلغاء كرة السلة على غرار الهلال!

وجه الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي، رسالة ساخرة من نادي الهلال، مطالبًا بإلغاء لعبة كرة السلة في النصر، على غرار غريمه التقليدي في الرياض. "اقرأ التفاصيل"

خزينة الزعيم تنتعش .. الوليد بن طلال يتدخل لإنقاذ ميركاتو الهلال في وقت حرج

انهالت جماهير الهلال السعودي بعبارات الشكر والثناء، على الأمير الوليد بن طلال، أكبر الأعضاء الذهبيين بالنادي، بعد مساهمته بشكل قوي في دعم فريقه المفضل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. "اقرأ التفاصيل"

"خصومه يخسرون قبل المباراة بيوم" .. تعليق مثير من محمد نور على أسباب تفوق الهلال الكاسح!

أكد محمد نور، لاعب الاتحاد السابق، أن أغلب فرق الدوري السعودي تعاني قبل مواجهة الهلال من شبح الخوف من الهزيمة الثقيلة، مؤكدًا أن ذلك الشعور يجعلها تخسر المباراة أمام الزعيم حتى قبل بدايتها. "اقرأ التفاصيل"

رسالة إليكترونية تورط الهلال في صفقة كانسيلو .. وشرط غريب وراء فشل صفقة متعب الحربي!

"الهلال تكفل بصفقة كانسيلو"، هكذا أدرك الجميع حجم التضحية الكبرى التي بذلها النادي من أجل تعويض رحيل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، بضم صفقة أجنبية كبرى، وهو نجم مانشستر سيتي. "اقرأ التفاصيل"

حمد المنتشري يرد على سامي الجابر .. "سر فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا ورفض عرض إنجليزي"

كشف حمد المنتشري، نجم الاتحاد السابق، وأحد أعضاء الجيل الذهبي، المُتوج بلقب دوري أبطال آسيا، عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2005، ورأيه في اعتراض سامي الجابر، نجم الهلال السابق، على عدم فوزه بالجائزة في تلك النسخة. "اقرأ التفاصيل"

ردًا على رفض باكايوكو .. الهلال يسارع الزمن ويفاضل بين صفقتين أجنبيتين

مازال نادي الهلال يبحث عن تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجاري 2024-25، حيث يستهدف صفقة أجنبية على أقل تقدير، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية. "اقرأ التفاصيل"