رؤساء أندية الصندوق بين الاستقالة والاختفاء .. صراع "الكلمة العليا" جرس إنذار في دوري روشن!

احذروا فالعالم لا يتحدث عن الصفقات فقط..

في يونيو 2023، أصدر سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا بنقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 75%، وفق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، فضلًا عن نقل ملكية أندية أخرى إلى شركات بنسبة 100%، مثل نادي القادسية إلى شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، ونادي الصقور إلى شركة نيوم.

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ووفق النظام الذي كشفت عنه وزارة الرياضة، فإن إدارة الأندية تنقسم إلى شركة النادي الربحية، ويتكون مجلسها من 7 أعضاء، منهم 5 يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة، و2 من المؤسسة غير الربحية، أحدهما يكون رئيسًا لمجلس إدارة شركة النادي.

أما عن المؤسسة غير الربحية، فإن مجلسها يتشكل بعدد لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء، من بينهم رئيس المجلس ونائب له، ويتم انتخابهم من قِبل الجمعية العمومية وفق النظام واللائحة.

وطبقًا لذلك، فإن مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، لا يختص بإدارة شؤون شركة النادي اليومية (الإدارية والرياضية والمالية)، بما فيها التعاقدات مع اللاعبين والمدربين، حيث تتولى الشركة الربحية، الإشراف على كافة شؤون النادي والمتابعة والمراقبة.

وتتلخص المهام في قيام المؤسسة غير الربحية برفع مقترحاتها التي تسهم في تطويرها ودورها في تنمية القطاع الرياضي إلى وزارة الرياضة، فيما يتولى مجلس إدارة الشركة مهام مراقبة العمل وتحقيق معايير الأداء للعاملين في شركة النادي، من أجل الارتقاء بشؤون النادي وتحقيق مستهدفاته الرياضية.