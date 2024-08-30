الدعم صفر .. صفقة كانسيلو تورط الهلال و"استغاثة" جماهيرية إلى الاستقطاب!

الميركاتو الصيفي ينتهي في 2 سبتمبر..

حسم نادي الهلال، صفقة وحيدة، خلال موسم الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد رسميًا مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل تعويض رحيل سعود عبد الحميد إلى صفوف روما الإيطالي.

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ومنذ فتح باب الميركاتو الصيفي، كشفت تقارير عن تلقي إدارة الهلال، صدمة من لجنة الاستقطاب، بعدم دعم النادي لإبرام أي صفقة مالية، بداعي استنفاد ميزانيته في تعاقدات الموسم الماضي.

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من جانبه، أكد الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان، عبر منصة (إكس)، أن رابطة دوري المحترفين السعودي، ذكرت - قبل أسبوع - في مؤتمر صحفي، أن ميزانية الهلال محددة مسبقًا مثل بقية الأندية، مضيفًا "مع تحمل النادي صفقة كانسيلو، يعني أن الدعم للهلال هذا الموسم (صفر).

وفي هذا السياق، قال الإعلامي سيف السيف، "الهلال اتفق مع لاعبين أقل من 21 سنة، ولكنه توقف بسبب تحمله كافة تكاليف التعاقد مع كانسيلو، الصفقتين قد تتعثر بسبب تأخر الهلال في استكمال الإجراءات النهائية".

ودشنت الجماهير الهلالية، على نطاق واسع، وسم "خلصوا صفقات الهلال"، من أجل مطالبة لجنة الاستقطاب، بدعم صفقات الأزرق، والذي يستعد لتمثيل المملكة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق في منتصف يونيو المُقبل.