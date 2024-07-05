أخبار الهلال اليوم | سلمان الفرج يستقر على فريقه الجديد .. وتوتنهام يحدد سعر هدف الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 5 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 5 يوليو 2024.

"هدف الهلال والاتحاد" .. توتنهام هوتسبير يحدد سعر بيع نجمه

تعمل الأندية السعودية، وخاصة الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، على ضم أبرز النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

السعودية تعلن مواعيد كأس السوبر رسميًا .. والنصر يتحرك لـ"منع تكرار الأخطاء!"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا مواعيد بطولة السوبر السعودي التي من المقرر أن يُفتتح بها الموسم الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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"الهلال سبب تعطيل الصفقة!" .. سلمان الفرج يتفق مع فريقه الجديد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، "الوجهة القادمة" للقائد سلمان الفرج؛ بعد إعلان نادي الهلال الاستغناء عنه، في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"هذا هو منافس الهلال الحقيقي" .. سامي الجابر يستفز النصراويين!

استفز سامي الجابر أسطورة نادي الهلال والكرة السعودي جماهير النصر، بعدما كشف عن منافس الهلال الحقيقي في الكرة السعودية، متجاهلًا العالمي. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي؟ نيمار يختار الأفضل دون تردد!

لم يتردد النجم البرازيلي نيمار جونيور لحظة واحدة في اختيار الأفضل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي. "اقرأ التفاصيل"