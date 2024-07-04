"الهلال سبب تعطيل الصفقة!" .. سلمان الفرج يتفق مع فريقه الجديد

سلمان الفرج ومرحلة جديدة في مسيرته الكروية..

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، "الوجهة القادمة" للقائد سلمان الفرج؛ بعد إعلان نادي الهلال الاستغناء عنه، في صيف العام الحالي.

الفرج البالغ من العمر 34 سنة، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2008، محققًا 21 لقبًا رسميًا منذ ذلك الوقت.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس، عن اتفاق الفرج مع ناديه الجديد؛ الذي سيمثّله خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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الصحيفة أشارت إلى أن القائد المخضرم، ينتظر "المخالصة المالية" مع الزعيم - والتي لم تتم حتى الآن -؛ من أجل التوقيع "مجانًا" مع ناديه الجديد الذي توصل إلى اتفاق معه؛ دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة الهلالية.

جدير بالذكر أن اسم سلمان الفرج، ارتبط بأندية الاتحاد والأهلي والقادسية، وذلك بعد الرحيل عن الهلال؛ دون وجود أي تأكيدات رسمية - حتى الآن -.