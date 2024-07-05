"هذا هو منافس الهلال الحقيقي" .. سامي الجابر يستفز النصراويين!

شاهد كيف استفز الجابر جماهير النصر

استفز سامي الجابر أسطورة نادي الهلال والكرة السعودي جماهير النصر، بعدما كشف عن منافس الهلال الحقيقي في الكرة السعودية، متجاهلًا العالمي.

ونشر الإعلامي فهد الروقي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الجابر رفقة أحد المشجعين، في حديث ودي بينهما.

وقال المشجع للجابر: "شجعت نادي الهلال بسببك، ولكنني أعشق نادي الاتحاد"، ليرد عليه الجابر: "أنا أيضًا أحب الاتحاد، عينين في راس".

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سامي الجابر واصل تصريحاته قائلًا: "يا أخي المنافسة الحقيقية بين الهلال والاتحاد فقط"، متجاهلًا ذكر اسم نادي النصر.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يُقلل فيها سامي الجابر من نادي النصر، حيث خرج في تصريحات سابقة قال فيها: "الفارق بين الهلال والنصر سنة ضوئية، وأن الزعيم يتفوق على العالمي في عدد البطولات".