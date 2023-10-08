أخبار الهلال اليوم | رسالة من قاهر الزعيم وأزمة في الأزرق بسبب علي البليهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الثامن من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الثامن من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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قاهر الهلال يطلب الود .. هل يستجيب فهد بن نافل؟

"منافس اليوم، قد يكون صديق الغد، لكن هل يستجيب الهلال؟" هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بعدما أعلن واحد من أفضل اللاعبين في دوري روشن السعودي رغبته في اللعب للزعيم. (طالع التفاصيل)

بسبب علي البليهي .. الهلال في أزمة ونقاط مباراة الأخدود في خطر!

فرحة الهلال السعودي باعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري روشن بعد الفوز أمام الأخدود بالأمس لم تكتمل في ظل خطوة مفاجئة من الأخير، تسببت في حالة جدل وقلق جماهيري. (طالع التفاصيل)

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جيسوس: نمر بمرحلة خطرة ونيمار سيحدث الفارق في تلك الحالة!

أكد جورج جيسوس المدير الفني للهلال على أهمية فوز فريقه في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين على الأخدود. (طالع التفاصيل)

مولودته الجديدة لا تشغله عن الهلال .. رسالة نيمار لجماهير الزعيم!

غاب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مواجهة فريقه الهلال أمام نظيره الأخدود ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لظروف خاصة للغاية حيث وضعت شريكته مولوده الثاني. (طالع التفاصيل)

الهلال والأخدود | غياب نيمار محبب لقلوب جماهير الزعيم .. ورسالة لمن شكك في بونو

حقق الهلال الفوز على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفوز جاء في غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، وبشكل مميز ترك الزعيم على قمة ترتيب البطولة، فما هي أبرز سمات المواجهة؟ (طالع التفاصيل)

فيديو | الأفضل في العالم .. طلب خاص من العويس لجمهور الهلال والسبب بونو!

حالة من الروح الرياضية تسود في معسكر الهلال السعودي، وهو ما ظهر بشكل واضح في تعامل محمد العويس مع المغربي ياسين بونو. (طالع التفاصيل)

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