بسبب علي البليهي .. الهلال في أزمة ونقاط مباراة الأخدود في خطر!

الهلال خرج من مواجهة الأخدود بثلاث نقاط، لكنها نقاط مهددة، قد تسحب منه

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فرحة الهلال السعودي باعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري روشن بعد الفوز أمام الأخدود بالأمس لم تكتمل في ظل خطوة مفاجئة من الأخير، تسببت في حالة جدل وقلق جماهيري.

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الزعيم حل ضيفًا على الأخدود، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة التاسعة، في لقاء حصد الضيوف نقاطه بالفوز بثلاثية نظيفة.

وعقب المباراة، قرر نادي الأخدود التقدم باحتجاج رسمي، بداعي عدم نظامية مشاركة مدافع الزعيم علي البليهي في اللقاء، بحجة حصوله على أربعة كروت صفراء خلال الجولات الماضية، وبالتالي كان يجب غيابه عن مباراة الأمس، لتراكم البطاقات.

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الكروت المؤكد حصول البليهي عليها هي ثلاثة؛ في الجولة الأولى أمام أبها، ثم الجولة الخامسة أمام الاتحاد، فالثامنة أمام الشباب، أما الكارت الرابع "غير المؤكد" يخص الجولة الثانية أمام الفيحاء، والذي يستند عليه الأخدود في احتجاجه.

ويبدو أن الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين هو ما تسبب في هذا الجدل، فقد أوضح مصدر رسمي في الهلال لصحيفة "الرياضية" أن موقع الرابطة كان بالفعل يدون في بياناته حصول البليهي على أربعة إنذارات قبل لقاء الأخدود، لكن وبعد استفسار مسؤولي الزعيم، قام الموقع بتعديل الخطأ وحذف إنذار الفيحاء.

وأكد المصدر أن الإدارة القانونية تأكدت من قانونية مشاركة المدافع بالفعل قبل الزج به في قائمة لقاء الأخدود.

لكن في انتظار قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في قادم الأيام، بعد تقديم الأخدود كامل أوراق الاحتجاج.

يذكر أن الزعيم يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن التعاون؛ صاحب الوصافة، فيما يحل الأخدود في المركز الـ14 بسبع نقاط فقط.

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