فيديو | الأفضل في العالم .. طلب خاص من العويس لجمهور الهلال والسبب بونو!

شعبية واسعة للنجم المغربي في صفوف الهلال

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حالة من الروح الرياضية تسود في معسكر الهلال السعودي، وهو ما ظهر بشكل واضح في تعامل محمد العويس مع المغربي ياسين بونو.

وانضم بونو إلى الهلال قادمًا من إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 21 مليون يورو، لينضم بمركز الحارس الأساسي بالفريق على حساب العويس.

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ومع ذلك لم يمنع هذا الأمر العويس من مطالبة جماهير الهلال بالتصويت لبونو للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2023 في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حارس الهلال في هذا المقطع الذي تواجد به بونو أيضًا:"جمهور الهلال صوتوا لأخونا ياسين، أفضل حارس ادعموه".

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ويتنافس بونو مع كل من إيدرسون حارس مانشستر سيتي، أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد وتير شتيجن من برشلونة، على جائزة أفضل حارس في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويأتي ذلك بسبب المستوى المبهر الذي قدمه صاحب الـ32 سنة مع إشبيلية الموسم الماضي، بالإضافة لتألقه ومساهمته في حصول المغرب على المركز الرابع بكأس العالم قطر 2022.

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