أخبار الهلال اليوم | دفعة الاتحاد قبل الآسيوية .. وجدال برازيلي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 9 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 9 مارس 2024.

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بنزيما في الصورة .. مستشفى الاتحاد يودع 4 نزلاء قبل موقعة الهلال بآسيا

تلقى الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، أنباء سارة قبل مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

"أريد الاعتزال في هذا النادي!" .. صخرة مانشستر سيتي يغازل عمالقة الدوري السعودي

ترك كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، الباب مفتوحًا للانتقال المحتمل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما فاجأ الجميع بالنادي الذي يتمنى أن يختتم مسيرته الكروية بين صفوفه. "اقرأ التفاصيل"

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فلاتة يستعين بشهادة ميتروفيتش للتشكيك في التحكيم .. وعضو شرف الهلال يتحدى!

فجرت ركلات الجزاء الثلاث التي احتسبها، الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، للهلال خلال مباراة الرياض، جدلًا واسعًا بين متابعي الكرة السعودية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد مطالبات إيقافه .. دليل براءة مالكوم من "الفعل المشين" في مباراة الهلال والرياض

أثار النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال السعودي، "الجدل" في الساعات القليلة الماضية؛ على هامش مباراة فريقه أمام الرياض. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بـ"رسالة مثيرة" .. ضمك لا يهمه أرقام الهلال المرعبة ويتوعد بـ"إسقاطه" قريبًا!

وجّه نادي ضمك السعودي، رسالة إلى عملاق الرياض الهلال، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "من قبر جيسوس إلى نكتة الرقم القياسي" .. جدال جديد في البرازيل بعد إنجاز الهلال التاريخي

اشتعل جدال "على الهواء" في أحد البرامج الرياضية البرازيلية؛ بعد قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ لتحطيم الأرقام القياسية. "اقرأ التفاصيل"

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