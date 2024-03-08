فيديو | بعد مطالبات إيقافه .. دليل براءة مالكوم من "الفعل المشين" في مباراة الهلال والرياض

حسم الجدل نهائيًا في لقطة مالكوم المثيرة..

SHAHID

أثار النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال السعودي، "الجدل" في الساعات القليلة الماضية؛ على هامش مباراة فريقه أمام الرياض.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال فاز (3-1) على الرياض، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليتم تداول مقطع مثير لمالكوم، زعم البعض أنه "بصق" من النجم البرازيلي، على أحد لاعبي الرياض.

لكن.. المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني، قدّم دليل "براءة" مالكوم؛ وذلك بعد مطالبات إيقافه 6 مباريات كاملة، بسبب هذا المقطع.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

القحطاني كشف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن أن النجم البرازيلي لم يقم بـ"البصق" على لاعب الرياض؛ بل "رش" المياه عليه، من زجاجة كانت تتواجد في يده.

وأوضح المحلل التحكيمي، أن اتجاه المياه كان من الأسفل إلى الأعلى؛ وهو دليل على براءة اللاعب من تهمة "البصق" تمامًا.

وأكد عبدالله القحطاني، على أن تصرف مالكوم دي أوليفيرا، يصنف على أنه "سلوك غير رياض"، وليس "فعلًا مشينًا"؛ مثلما حدث في بعض الحالات الأخرى، التي تم إصدار قرارات بشأنها من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

SHAHID