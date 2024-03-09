بنزيما في الصورة .. مستشفى الاتحاد يودع 4 نزلاء قبل موقعة الهلال بآسيا

أنباء سارة تخفف حدة معاناة جاياردو

تلقى الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، أنباء سارة قبل مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا.

ويحل الهلال ضيفًا على الاتحاد، الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزعيم (2-0).

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن الاتحاد تأكد من جاهزية 4 لاعبين لمباراة الهلال، وهم عبد الرزاق حمد الله، أحمد الغامدي، حسن كادش ورومارينهو.

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وشارك الرباعي بانتظام في التدريبات الجماعية للعميد، بعد تعافيهم من الإصابة واكتمال تأهيلهم لخوض المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.

ورغم هذه الأنباء السارة، إلا أن جاياردو لا يزال يعاني من افتقاد العديد من الأسلحة، حيث لم يشارك في مران اليوم كل من كريم بنزيما، عبد الله المعيوف، سعد الموسى ولويز فيليبي.

ولم يحسم الاتحاد موقف المهاجم الفرنسي بعد من مباراة الهلال، حيث تعرض لآلام أسفل الظهر تمنعه من المشاركة في التدريبات، لتواصل لعنة الإصابات ملاحقة نجم ريال مدريد السابق.

في نفس السياق، يسابق الفريق الطبي بالاتحاد الزمن لتأهيل الحارس عبد الله المعيوف الذي يعاني من إصابة في عضلة الساق اليسرى، وكادش الذي يشكو من آلام على مستوى العضلة الضامة.