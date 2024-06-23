أخبار الهلال اليوم | خطأ فادح في اليورو بسبب الزعيم .. وتطور جديد بشأن نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأحد 23 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد 23 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الهلال السبب.. موقع اليورو يسقط في خطأ فادح حول ميريح ديميرال!

شهدت بيانات لاعبي منتخب تركيا، خطأ فادحًا من قِبل الصفحة الرسمية لبطولة يورو 2024، على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وخاصة مدافع الأهلي ميريح ديميرال. "اقرأ التفاصيل"

قبل انطلاق مشواره في كوبا أمريكا .. نيمار يفاجئ منتخب البرازيل!

فاجئ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال، منتخب بلاده بتصرف غير متوقع قبل انطلاق مشواره في بطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. "اقرأ التفاصيل"

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ليس بعد 9 أسابيع .. تطور جديد في موعد عودة نيمار إلى الملاعب

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال حاليًا عمليات العلاج والتأهيل البدني، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وذلك من أجل العودة مرة أخرى إلى الملاعب. "اقرأ التفاصيل"

صداع "المملكة أرينا" لا ينتهي .. أزمة جديدة للهلال في بداية موسم 2024-25

يواجه نادي الهلال أزمة جديدة بسبب ملعبه "المملكة أرينا"، وذلك في بداية الموسم الجديد 2024-25، ليستمر مسلسل الأزمات لدى الزعيم بسببه. "اقرأ التفاصيل"